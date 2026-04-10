再生回数303万回を超えて話題となっているのは、貯金箱にお金を入れるところを見守る猫ちゃんの光景。箱の中から伸びてきたおもちゃの猫の手が、お金をそっと持ち去る光景を不思議そうに見つめる猫ちゃんが可愛いと絶賛されています。投稿を見た人からは、「びっくりしてるｗ」「ずっと見ていられます」とコメントが寄せられています。 【動画：手が出てくる貯金箱を猫に見せたら…想像以上に『興味津々な様子』が可愛すぎる】