再生回数303万回を超えて話題となっているのは、貯金箱にお金を入れるところを見守る猫ちゃんの光景。箱の中から伸びてきたおもちゃの猫の手が、お金をそっと持ち去る光景を不思議そうに見つめる猫ちゃんが可愛いと絶賛されています。投稿を見た人からは、「びっくりしてるｗ」「ずっと見ていられます」とコメントが寄せられています。

【動画：手が出てくる貯金箱を猫に見せたら…想像以上に『興味津々な様子』が可愛すぎる】

『猫の手が出てくる貯金箱』に興味津々なもずくちゃん

Instagramアカウント『赤神こうじ』に投稿されたのは、三毛猫のもずくちゃんが貯金箱を興味津々に見つめている光景。その日、もずくちゃんの飼い主さんは、ダンボールの形をした貯金箱にお金を入れようとしていたとのこと。その貯金箱は、ダンボールの端にあるボタンにお金を乗せるとダンボールの中から猫の手が出てきて、置いてあるお金をダンボールの中に入れてくれるというユニークな機能が搭載されているそう。

そこで飼い主さんがダンボールの上にお金を乗せてみたところ…ダンボールの中から猫の手がニュッと登場！もずくちゃんは、その光景をどこか驚いた様子で見つめていたといいます。

そして猫の手がお金をダンボールの中に入れた瞬間、もずくちゃんは「あっ…」といったように前足を伸ばし、引き留めるような素振りをしていたといいます。

勇気を出して近づいてみるものの…

そして再びダンボールの上にお金を置いてみた飼い主さん。2度目ということもあり、もずくちゃんはこれから何が起こるのか分かっているご様子。ダンボールの中から猫の手が出てくると、もずくちゃんはそれに顔を近づけて観察を始めたそう。

そして、猫の手がお金を持っていこうとした瞬間、それを引き留めるようにダンボールの入り口に前足を差し込むのでした。

飼い主さんに催促する姿にキュン♡

貯金箱にお金が入っていくところを2回も見たもずくちゃんは、どうやら貯金箱の使い方をマスターしたご様子。今度は飼い主さんがお金を掴む前に、床に置いてあったお金に手を伸ばしたそう。その姿は貯金箱にお金をしまうおもちゃの猫の手とそっくりで、なんだかほっこりしてしまいます。

その後、床に置いてあったお金をダンボールの上に乗せ、次々とお金を貯金箱の中へしまっていく飼い主さん。その度に猫の手をちょんちょんとタッチするもずくちゃんの姿が癒やしを届けてくれるのでした。

こちらの投稿には、もずくちゃんの姿に癒やされた人からメッセージが寄せられることに。「可愛い～！」「不思議そうｗ」「床に置いてある10円に手を出してて天才」と、たくさんの温かいコメントが送られています。

Instagramアカウント『赤神こうじ』では、そんな好奇心旺盛なもずくちゃんと家族猫ちゃんたちの、穏やかで平和な日々が投稿されていますよ。

もずくちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「赤神こうじ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。