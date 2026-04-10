演歌歌手・坂本冬美が、デビュー40周年記念ベストアルバム『坂本冬美40thベスト 〜轍（わだち）〜』を6月10日にリリースすることが発表された。発売日は、坂本の才能を見出し、スターへと育て上げた昭和歌謡を代表する作曲家の一人であり、恩師でもある猪俣公章さんの命日にあたる。【写真】坂本冬美、演歌Sideアーティスト写真タイトルに冠された“轍”は、1986年に和歌山から上京した一人の少女が、猪俣さんに導かれ、念願の