とちぎテレビ ２０１９年１０月の東日本台風で大きな被害を受けた栃木市で、被災して壊れてしまった橋の改修工事が完成し、９日に現地で新しい橋の完成式が行われました。 完成式が行われたのは、栃木市星野町の永野川に架かる牛落橋です。栃木市の大川秀子市長をはじめ、工事関係者や地元自治会など近隣の住民たちが出席し、安全祈願のあと大川市長らがテープカットを行いました。 続いて、「渡り初め」を行い、