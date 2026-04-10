2026年の春闘の回答について、連合大分は1回目の集計結果を発表しました。 賃上げ率は5％を超え、全国平均を上回っていて、中小企業にも賃上げが波及していると分析しています。 1回目の集計結果は3月末時点の状況を連合大分がまとめたものです。 それによりますと、回答があった24の組合の平均の賃上げ額は定期昇給も含めて1万6989円でした。賃上げ率は5.84％で全国平均を上回っているということです。 全体では2025年の