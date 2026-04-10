赤ちゃんが眠たくなるとぐずってしまうのは、健康に育っている証。そんなおやすみ前の習慣は猫ちゃんも一緒のようで…？眠たくなった子猫が鳴いて眠気を訴える光景が284万再生を突破。その結末には、「たまらない♡抱っこしたい！」「なんだ、ただの天使か…」といった反応が寄せられることとなりました。 【動画：眠たくなった『赤ちゃん猫』→大きな声で鳴き始めて…とんでもなく尊い展開】 眠たくてぐずり始めたマル