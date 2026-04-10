赤ちゃんが眠たくなるとぐずってしまうのは、健康に育っている証。そんなおやすみ前の習慣は猫ちゃんも一緒のようで…？眠たくなった子猫が鳴いて眠気を訴える光景が284万再生を突破。その結末には、「たまらない♡抱っこしたい！」「なんだ、ただの天使か…」といった反応が寄せられることとなりました。

【動画：眠たくなった『赤ちゃん猫』→大きな声で鳴き始めて…とんでもなく尊い展開】

眠たくてぐずり始めたマルちゃん

Instagramアカウント『Baby Kitten』に投稿されて反響を呼んでいるのは、子猫のマルちゃんが眠気を訴えている姿。ある日、保護猫のミルクボランティアをしている投稿者さんは、キジトラ猫の子猫マルちゃんの姿をカメラに収めていたそう。マルちゃんは一生懸命声をあげて、何かを訴えるように鳴いていたとのこと。お口を大きく開けて一生懸命鳴く姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

いったい、マルちゃんは何を伝えたいのか…そう考えてしまうところですが、投稿者さんによるとマルちゃんが鳴いていた理由は「眠たかったから」なのだとか。眠たくなるとぐずってしまうのは、人間の赤ちゃんも子猫も同じようです。

たくさん鳴いたマルちゃんは、その後…

小さな体を振り絞ってたくさんの「眠たい」を伝えたマルちゃん。すると、マルちゃんにある異変が。それは…マルちゃんが寝落ちしてしまったこと！初めはお口を大きく開けて元気いっぱいに声をあげていたマルちゃんですが、次第にお口の開き具合は小さくなり、目もどことなくとろんとし始めたそう。

そして、いつしかマルちゃんの目は完全に閉じ、その体勢のままカクンと首が脱力してしまったのでした。

そんなぐずっている最中に睡魔に襲われてしまったマルちゃんの姿に、心を射止められる人が続出することとなったのでした。

たくさん遊んで兄弟と一緒にぐっすりお昼寝！

また別の日には、兄弟と一緒に眠るマルちゃんの姿も見られたそう。兄弟と一緒に大人の猫ちゃんの体に顔を埋めたりして遊んだあと、一緒にゴロンと横になったマルちゃん。まるで枕を抱きしめるように兄弟猫ちゃんにしがみつく姿にキュンとしてしまいます。

すると、兄弟猫ちゃんはくるっとマルちゃんの方を向いて、マルちゃんのお顔にキス！その仲良しな光景に、なんだか胸が温かくなります。そうしてたくさん遊んでたくさん眠り、すくすくと成長していくマルちゃん。その平和な光景が、日々の疲れを癒やしてくれるのでした。

ぐずっていたマルちゃんがそのまま寝落ちしてしまう光景には、「可愛いなあ」「心がささくれた時に見たい光景」「たくさん寝ておっきくなーれ！」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『Baby Kitten』では、そんな子猫たちの日常やミルクボランティアの活動についても投稿されていますよ。

マルちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Baby Kitten」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。