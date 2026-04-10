SteelSeriesは4月17日から、高速応答と高精度を両立した次世代ワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」とゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」の新色を全国の家電量販店、主要ECサイトで順次発売する。●最新センサーで精度と速さを両立 万が一のときも安心の防塵・防水「Aerox 3 Wireless Gen 2」は、最大4K Hzのポーリングレートと最大26K DPIに対応する「TrueMove 26K」センサーを搭載した次世代モデル。手の