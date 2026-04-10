俳優の柳楽優弥が主演を務め、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が、日本におけるNetflix週間TOP10で1位獲得に加え、Netflix週間グローバルTOP10入りを達成した。【動画】お気に入りのセリフは？スペシャルトーク映像が公開4月2日から190以上の国や地域で配信されている同作品は、8日に発表された日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で1位を獲得。TBSとNetflixがタッグを組んで制作した世界配