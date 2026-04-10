柳楽優弥主演・松村北斗共演『九条の大罪』グローバルTOP10入り 法とモラルの限界を問うストーリーが国境超えて心をつかむ
俳優の柳楽優弥が主演を務め、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が、日本におけるNetflix週間TOP10で1位獲得に加え、Netflix週間グローバルTOP10入りを達成した。
【動画】お気に入りのセリフは？スペシャルトーク映像が公開
4月2日から190以上の国や地域で配信されている同作品は、8日に発表された日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で1位を獲得。TBSとNetflixがタッグを組んで制作した世界配信ドラマとして1位を獲得するのは、2023年に世界独占配信された『離婚しようよ』に次いで今作が2作目となるが、配信初週での達成は初の記録となる。その勢いは国内にとどまらず、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）でも7位を獲得。
同作品はダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者・真鍋昌平氏の最新漫画の実写化。TBSとNetflixによるコラボレーション作品第3弾となる。
半グレ、ヤクザ、前科持ちなど、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人は、どんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、依頼人が道徳上許しがたい悪人だとしても擁護する。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語となっている。
主演を務める柳楽が、グレーな案件ばかりを引き受ける九条を演じる。松村は、九条の法律事務所で突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになったエリート弁護士・烏丸真司を演じる。
型破りな九条と、正義を追う烏丸の正反対な弁護士の2人。現代社会の一角にあるアウトローたちの生態系の中で、底辺で生きることにもがく弱者たちと、弱者を食らう強者たち、そこに向き合う弁護士のリアリティ溢れる世界を描き、現代社会の不都合な現実をえぐり出す。
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4月2日から190以上の国や地域で配信されている同作品は、8日に発表された日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で1位を獲得。TBSとNetflixがタッグを組んで制作した世界配信ドラマとして1位を獲得するのは、2023年に世界独占配信された『離婚しようよ』に次いで今作が2作目となるが、配信初週での達成は初の記録となる。その勢いは国内にとどまらず、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）でも7位を獲得。
半グレ、ヤクザ、前科持ちなど、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人は、どんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、依頼人が道徳上許しがたい悪人だとしても擁護する。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語となっている。
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型破りな九条と、正義を追う烏丸の正反対な弁護士の2人。現代社会の一角にあるアウトローたちの生態系の中で、底辺で生きることにもがく弱者たちと、弱者を食らう強者たち、そこに向き合う弁護士のリアリティ溢れる世界を描き、現代社会の不都合な現実をえぐり出す。