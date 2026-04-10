4月10日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、どちらが多数派かを当てる「ザワつく！究極の2択」に挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2つの絶品グルメを目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか？老若男女約1000人に大調査し、多数派はどちらかを当てるこの企画。今回のテーマは、日本人を悩ませる二大おかず対決「から揚げVSしょうが焼き」だ。多数派を当