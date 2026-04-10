4月10日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）では『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』（以下、『隻眼の残像』）が地上波初放送される。同日全国公開される『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念した『名探偵コナン』劇場版シリーズの4週連続放送も後半戦に突入。昨年公開された『隻眼の残像』が本編ノーカットで放送されるということで、コナンフリークならずとも注目度