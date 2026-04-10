きょう10日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）では、「たったこれだけ!?健康テクノロジーの最前線」を届ける。【画像】間寛平の結果に驚き！フリルの付いた白い衣装の渋谷凪咲ここ数年で技術が大きく進化したにも関わらず費用は比較的お手軽な医療・健康サービスを特集。ほんわかファミリーのかんばあちゃん（間寛平）、月亭方正、すっちーの３人が遺伝子検査に挑戦する。アゴに