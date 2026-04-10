「広報部長とはどうあるべきか」激動のイラン情勢のなか世間は緊迫しているが、今回、当コラムは肩肘張らないテーマを選ぶ。昨年暮れの某日夜、金融機関の方との酒食の席が大いに盛り上がった。昔話で。三井住友フィナンシャルグループの山中正人広報部長、SMBC日興証券の岡田康志広報部長と東京・神楽坂のカジュアルフレンチの有名店でご一緒した。美味しい料理とワインが皆の口を軽くしたのは言うまでもない。主たる話題は、その