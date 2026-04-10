ハーレクインといえば、大衆向け恋愛小説の代名詞的存在である。たとえ読んだことがない人であっても、存在は知っているだろう。そのハーレクイン社が、1988年に創刊された歴史ロマンス小説シリーズ「ハーレクイン・ヒストリカル」を2027年秋に廃刊にする。実はいまロマンス小説は英語圏では今や全書籍売上の20％を占め、市場規模が10年前より倍増している成長ジャンルである。つまり、ハーレクイン的なロマンスから新しいロマンス