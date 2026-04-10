＜東建ホームメイトカップ2日目◇10日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦は、「悪天候によるコースコンディション不良、また今後の天候状況を踏まえて」2日目が中止となった。現段階で大会は54ホールの短縮競技となる予定。【写真】石川航は26歳になりました昨夜から降り始めた雨は朝になっても止まず、今後も1時間あたり3ミリ前後の降雨が続く見込み。2日目はスター