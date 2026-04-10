総合格闘家の秋山成勲（よしひろ、５０）が世界的人気グループとのオフショットを公開した。１０日までにインスタグラムを更新。「ＢＴＳワールドツアー初日。グクちゃんからコンサートにご招待いただき、人生初のＢＴＳコンサートへ！」と９日に完全体での世界ツアーを韓国・高陽（コヤン）市の高陽（コヤン）総合運動場でスタートさせたＢＴＳのコンサートにＪＵＮＧＫＯＯＫから招待されて訪れたことを報告した。雨が降