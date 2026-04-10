総合格闘家の秋山成勲（よしひろ、５０）が世界的人気グループとのオフショットを公開した。

１０日までにインスタグラムを更新。「ＢＴＳワールドツアー初日。グクちゃんからコンサートにご招待いただき、人生初のＢＴＳコンサートへ！」と９日に完全体での世界ツアーを韓国・高陽（コヤン）市の高陽（コヤン）総合運動場でスタートさせたＢＴＳのコンサートにＪＵＮＧ ＫＯＯＫから招待されて訪れたことを報告した。

雨が降る中敢行されたスタジアム内でステージをバックにし、ＢＴＳのカムバック・メッセージとなっている「ＫＥＥＰ ＳＷＩＭＭＩＮＧ」とロゴの入ったキャップとウィンドブレーカーを着用した自身のショットや、ライブ終了後の控え室をみられる場所で撮影したＢＴＳメンバーとのショットをアップ。「大雨の中、アーティストもＡＲＭＹもずぶ濡れになりながらのステージ。それでも最高のパフォーマンスを見せてくれたＢＴＳに本当に感動しました。忘れられない素晴らしい時間をありがとうございました。本当に最高でした！」と韓国語、英語、日本語でつづった。

ＪＵＮＧ ＫＯＯＫもこの投稿をリポストし、リーダーのＲＭも「いいね！」の反応。フォロワーからは「うらやましい！」「本当に『ＳＷＩＭ』ですね」「ＢＴＳフォーエバー！」「なんと！」「ステキな写真をありがとう」「バンタンをサポートしてくれてありがとう」などと世界中のＡＲＭＹ（ＢＴＳファンダム名）からの声が集まっていた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。９日に世界ツアーが開幕。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。

秋山は韓国でタレントとしても活動している。