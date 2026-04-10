モデルの本田紗来（19）が9日、自身のインスタグラムを更新。明治大学入学を報告した。「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」とつづり、会場となった東京・日本武道館の前で撮影した写真をアップ。「2026年度明治大学入学式」と書かれた看板をバックに、スーツ姿で笑みを浮かべている。本田は3月に明大付属八王子高校を卒業したことを明かしていた。この投稿にフォロワーからは「明治なの！一緒！うれしい」「