今年も虎狩りは任せて！借金5と低迷する中日は10日からバンテリンドームで今季初対戦の阪神と3連戦を戦う。昨季は同一リーグで唯一、13勝12敗と王者に勝ち越し。横浜から戻ったこの日はナゴヤ球場で取材に応じた井上監督も、腕をぶした。「昨年の王者だから厳しい試合になると思われがちだけど、（阪神を）強いね、という特別な目で見るつもりはない」投入予定の先発投手も、手応えの裏返しになる。3日ヤクルト戦で完封勝利