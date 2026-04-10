◇東都大学野球第1週最終日国学院大12―4中大（2026年4月9日神宮）3回戦2試合が行われ、国学院大が12―4で中大を破り、勝ち点を獲得した。4番・DHで起用された坂根葉矢斗（はやと）捕手（3年）がリーグ戦初安打を初本塁打で記録した。国学院大がスローガンに掲げる「新・国学院」打線が13安打12得点と爆発した。打者一巡の猛攻だった3回は7得点を挙げて、なお1死二、三塁の好機で4番・坂根が左中間へとどめの3ラン。