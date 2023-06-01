◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ （2026年4月8日トロント）ドジャースのロハスはこの日、父親が亡くなったことを明かし、それでもブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場した。「本当に突然のことだった。それまでは元気だった。正直、まだ受け止め切れていない」と胸中を吐露。「チームに残り、父が望んでいたであろう“野球をする”ことを選んだ」と母国ベネズエラには戻らず、帽子に父の愛称「ミッ