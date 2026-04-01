6月19日に公開される本木雅弘主演の黒沢清監督作『黒牢城』が、第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品されることが決定した。 参考：本木雅弘と菅田将暉が“黒幕”と心理戦を繰り広げる『黒牢城』本予告＆新場面写真公開 本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した米澤穂信の同名小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢が監督を務めた。 主演の