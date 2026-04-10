6月19日に公開される本木雅弘主演の黒沢清監督作『黒牢城』が、第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品されることが決定した。

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本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞した米澤穂信の同名小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢が監督を務めた。

主演の本木のほか、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいらが出演する。

本作が正式出品されることが決まったカンヌ・プレミア部門は、2021年に新たに設けられた部門。これまで細田守監督作『竜とそばかすの姫』（2021年）や北野武監督作『首』（2023年）が正式出品されてきた。

この発表を受け、自身の主演作品が初のカンヌ国際映画祭出品という快挙を果たした本木をはじめ、菅田、吉高、そして公式部門への出品は本作で6度目となる黒沢監督からコメントが到着。本木は「ステレオタイプの侍ムービーではなく、新たな人間ドラマとしての魅力が伝わることを期待しております」、菅田は「今回このような機会をいただけたことに感謝するとともに、この作品がしっかりと届くことを願っています」、吉高は「作品に込められている想いや空気が、国や言葉を越えて多様な文化や価値観の中で、どのように受け取っていただけるのか、とても楽しみにしています」とそれぞれコメント。黒沢監督は「主君織田信長に反旗をひるがえした戦国武将荒木村重の物語が、国境も時間も超えたカンヌで上映されると知り、たいへん驚いています」と感想を述べている。

【コメント】●本木雅弘（荒木村重役）世界から黒沢監督へ、高い信頼度の賜物だと思います。個人的には、還暦にして初のカンヌ、好奇心を持って覗き、映画スタッフと日本の皆さんにお土産話を持ち帰ります。ステレオタイプの侍ムービーではなく、新たな人間ドラマとしての魅力が伝わることを期待しております。

●菅田将暉（黒田官兵衛役）まずは、本当に嬉しいです。黒沢監督とは、海外の映画祭で初めてお会いしました。当時は別の作品で参加していましたが、そこからご縁がつながり、今回二本目として監督の作品に関わらせていただくことになりました。海外でも高く評価されている監督なので、いつか自分が関わる作品でカンヌのような舞台に立てたら、という思いはどこかにありました。特別に狙っていたわけではありませんが、それがこうして形になったことを、素直に嬉しく思います。『黒牢城』は、時代劇でありながら会話劇でもある、日本でもあまり例のない作品です。この作品を海外の方々に届けられることには、確かな意味があると感じています。字幕での上映にはなりますが、むしろ言葉が整理されることで、よりダイレクトに伝わる部分もあるのではないかと思います。映画祭での観客の反応は、いつもシンプルで率直です。試写会とは違う、その場の空気の中で、この作品がどう受け取られるのかを見届けたいです。この作品は、本来もっと自由に、思いきり笑って楽しんでいただける映画だと思っています。だからこそ、その反応を現地で感じられることを、強く楽しみにしています。今回このような機会をいただけたことに感謝するとともに、この作品がしっかりと届くことを願っています。

●吉高由里子（千代保役）このたび本作が出品されることとなり、大変光栄に思っております。作品に込められている想いや空気が、国や言葉を越えて多様な文化や価値観の中で、どのように受け取っていただけるのか、とても楽しみにしています。

●黒沢清監督主君織田信長に反旗をひるがえした戦国武将荒木村重の物語が、国境も時間も超えたカンヌで上映されると知り、たいへん驚いています。

（文＝リアルサウンド編集部）