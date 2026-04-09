「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督はこの日の試合が雨天中止になったことを受けて、先発ローテを再編する方針を示した。この日は大卒２年目の岡本が先発予定だったが、雨天中止となったため、日曜日の１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に回ることを明言。これまで日曜日に先発していた栗林は水曜日の１５日・中日戦（バンテ）で先発することになった。結果的に今年から先発に転向した岡本と