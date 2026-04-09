牧野真莉愛がモーニング娘。卒業を発表した。最近のアイドルの卒業は、ＡＫＢ４８の向井地美音が３日に東京・代々木第一体育館で卒業コンサートを開催して卒業したばかり。そのほか、超ときめき♡宣伝部の杏ジュリアが３月２８、２９日に横浜・ぴあアリーナＭＭで行われた「ときめき春の晴れ舞台２０２６」で卒業した。また、乃木坂４６では、キャプテンを務める梅澤美波がグループ４１枚目となるシングル「最後に階段