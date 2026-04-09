牧野真莉愛がモーニング娘。卒業を発表した。最近のアイドルの卒業は、ＡＫＢ４８の向井地美音が３日に東京・代々木第一体育館で卒業コンサートを開催して卒業したばかり。そのほか、超ときめき♡宣伝部の杏ジュリアが３月２８、２９日に横浜・ぴあアリーナＭＭで行われた「ときめき 春の晴れ舞台２０２６」で卒業した。

また、乃木坂４６では、キャプテンを務める梅澤美波がグループ４１枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（４月８日発売）の活動をもって卒業することを発表しており、５月２１日が卒業コンサート（東京ドーム）になるほか、佐藤璃果が５月での卒業を発表している。２５年は与田祐希が２月、佐藤楓が５月、中村麗乃が６月、久保史緒里が１１月に卒業している。

日向坂４６では、２５年１月に佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈のメンバー３人が１３枚目シングル「卒業写真だけが知ってる」の活動をもって卒業することを発表。２４年１２月２５日には同じ１期生の加藤史帆が卒業しており、３人の卒業で改名前の「けやき坂４６」から在籍している１期生が全員卒業した。２期生でも丹生明里が２５年１月、富田鈴花が同８月、河田陽菜が同１１月、松田好花が２０２６年２月に卒業した。