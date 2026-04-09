この記事をまとめると ■F1エンジンを市販セダンに搭載するプロカー構想はアルファロメオのみが実現へ動いた ■164プロカーはF1級性能をもちながら計画消滅で幻の存在となった特異なマシンとなった ■実戦は叶わずもデモ走行と動態保存で強烈なレガシーを今に伝えている 幻に終わったF1セダンレース F2やF3、ポルシェ・スーパーカップやフェラーリ・チャレンジなど、F1のサポートレースは前座といえども見ごたえのあるものばかり