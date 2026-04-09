【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の柏木由紀が4月9日、自身のInstagramを更新。タイトなブラックドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】34歳元AKB人気メン「大人の色気を感じる」タイトロングドレス姿◆柏木由紀、美ボディ際立つタイトドレス姿披露柏木はブラックドレスを着用した写真を複数枚投稿し「昨日4月8日に デビュー19周年を迎えました〜」と報告。「20年目も元気に楽しく頑張ります」と、デビュー20年目の抱負