柏木由紀、美ボディ際立つタイトロングドレス姿披露「スタイル神」「大人の色気を感じる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の柏木由紀が4月9日、自身のInstagramを更新。タイトなブラックドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】34歳元AKB人気メン「大人の色気を感じる」タイトロングドレス姿
柏木はブラックドレスを着用した写真を複数枚投稿し「昨日4月8日に デビュー19周年を迎えました〜」と報告。「20年目も元気に楽しく頑張ります」と、デビュー20年目の抱負をつづっている。ドレスは美しい体のラインが際立つタイトなデザインで、デコルテ部分に入った切れ込みから美しい鎖骨がチラリとのぞいている。
また「そして6／17にはソロシングル「シアワセ記念日」を発売することが決定しました」「皆様どうぞお楽しみに〜」と記し、今後の自身の活動の告知で投稿を結んでいる。
この投稿には「スタイル神」「大人の色気を感じる」「最強の美人」「CD楽しみにしてるよ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB人気メン「大人の色気を感じる」タイトロングドレス姿
◆柏木由紀、美ボディ際立つタイトドレス姿披露
柏木はブラックドレスを着用した写真を複数枚投稿し「昨日4月8日に デビュー19周年を迎えました〜」と報告。「20年目も元気に楽しく頑張ります」と、デビュー20年目の抱負をつづっている。ドレスは美しい体のラインが際立つタイトなデザインで、デコルテ部分に入った切れ込みから美しい鎖骨がチラリとのぞいている。
また「そして6／17にはソロシングル「シアワセ記念日」を発売することが決定しました」「皆様どうぞお楽しみに〜」と記し、今後の自身の活動の告知で投稿を結んでいる。
◆柏木由紀の投稿に反響
この投稿には「スタイル神」「大人の色気を感じる」「最強の美人」「CD楽しみにしてるよ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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