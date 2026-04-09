２０２６年７月に放送開始６０周年を迎える国民的特撮ヒーロー「ウルトラマン」の記念企画「ＵＬＴＲＡＭＡＮＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮウルトラマンシリーズ６０周年展」の開催に合わせ、ＪＲ東京駅発の人気スイーツブランド「ＣＡＲＡＭＥＬＭＥＩＳＴＥＲ（キャラメルマイスター）」とのコラボ商品が、同駅内の「東京みやげセンター」と「６０周年展」が始まる大阪府枚方市の遊園地「ひらかたパーク」で１８日から発売される