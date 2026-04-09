高崎市にある県のデジタルクリエイティブ人材育成施設「ＴＵＭＯＧｕｎｍａ」について、今年度からプログラムの受講が約４割の県立高校で単位として認められることになりました。 これは、９日の知事会見で山本知事が発表したものです。 ＴＵＭＯＧｕｎｍａは、高崎市のＧメッセ群馬にある施設で、去年７月に開設されました。アルメニア発祥の教育プログラムを取り入れ、プログラミングやアニメーションなど８つの分野を