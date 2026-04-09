【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの佐藤晴美が4月8日、自身のInstagramを更新。ショート丈のTシャツとミニボトム姿でのダンス動画を公開した。【写真】30歳LDH所属美女「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」美ボディライン際立つミニT×ショーパン姿◆佐藤晴美、ミニT×ミニボトム姿のダンス動画公開佐藤は、イギリスのシンガーソングライター・Cleo Solの楽曲「When I’m in Your Arms」のダンス動画を公開。美しいボディラインが