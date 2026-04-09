佐藤晴美、美ボディライン際立つミニT×ミニボトムでしなやかダンス「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」「色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの佐藤晴美が4月8日、自身のInstagramを更新。ショート丈のTシャツとミニボトム姿でのダンス動画を公開した。
【写真】30歳LDH所属美女「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」美ボディライン際立つミニT×ショーパン姿
佐藤は、イギリスのシンガーソングライター・Cleo Solの楽曲「When I’m in Your Arms」のダンス動画を公開。美しいボディラインが際立つ身体にフィットしたヘソ出しのショート丈Tシャツにミニボトム姿で薄闇の中ぼんやりとしたライトに照らされしなやかに踊る姿が映されている。
この投稿に、ファンからは「ダンスもスタイルも美しすぎる」「鳥肌が立つかっこよさ」「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」「色気がすごい」「脚が長くて綺麗でダンスが映える」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDH所属美女「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」美ボディライン際立つミニT×ショーパン姿
◆佐藤晴美、ミニT×ミニボトム姿のダンス動画公開
佐藤は、イギリスのシンガーソングライター・Cleo Solの楽曲「When I’m in Your Arms」のダンス動画を公開。美しいボディラインが際立つ身体にフィットしたヘソ出しのショート丈Tシャツにミニボトム姿で薄闇の中ぼんやりとしたライトに照らされしなやかに踊る姿が映されている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ダンスもスタイルも美しすぎる」「鳥肌が立つかっこよさ」「ウエストのくびれと腹筋が綺麗」「色気がすごい」「脚が長くて綺麗でダンスが映える」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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