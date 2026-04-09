是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田晃司監督フランスで5月に開かれる第79回カンヌ国際映画祭で、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」が選ばれた。映画祭事務局が9日発表した。「箱の中の羊」は子どもを亡くした夫婦がヒューマノイドの息子を迎える物語。綾瀬はるかさんとお笑いコンビ「千鳥」の大悟さんが