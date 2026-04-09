東山高校（京都府）バスケットボール部が公式YouTubeを更新し、新1年生20名を発表した。昨年の全国中学校大会や1月の「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」で活躍した精鋭たちが集結している。 そのなかでも注目は、倉敷市立南中学校出身の佐々木蒼だ。今年のJr.ウインターカップ1回戦で記録した40得点は同大会の1試合最多得点となり、歴