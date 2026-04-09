東山が新1年生20名を発表…立川ダイスU15準Vの立役者、野呂田桜輔と勇粼陽太ら有望株が集結

東山高校（京都府）バスケットボール部が公式YouTubeを更新し、新1年生20名を発表した。昨年の全国中学校大会や1月の「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」で活躍した精鋭たちが集結している。

そのなかでも注目は、倉敷市立南中学校出身の佐々木蒼だ。今年のJr.ウインターカップ1回戦で記録した40得点は同大会の1試合最多得点となり、歴代3位の記録となった。また、同試合で9本の3ポイントシュートを成功させ、歴代1位タイの記録を残している。

また、立川ダイスU15出身の野呂田桜輔と勇粼陽太は、昨年の全国中学校大会では世田谷区梅丘中学で準優勝を果たし、さらに今年のJr.ウインターカップでも立川ダイスU15のメンバーとしてチームを準優勝に導いた2枚看板だ。

さらに、世代を代表するポイントガードと称される吉本拓志も東山に進学。千葉ジェッツの瀬川琉久を輩出したゴッドドアの出身で、「NBA選手になること」と夢は大きい。また、吉本や井川瑛心（奥田クラブ）らは、日本バスケットボール協会による2025年度U15ナショナル育成センター第2回キャンプ参加メンバーにも名を連ねている。

発表された新入生20名は以下のとおり。

■東山高校 新1年生20名



高原壮典（G／BURENVIE）



今井理公（SG／B.force愛媛）



三井駿（SG／弘前市立第一中学校）



吉本拓志（PG／ゴッドドア）



伊藤凪（SG・SF／NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY）



金丸皇冠（PG／BIG TURTLES）



田中優真（G／Swich! U15クラブ）



川口晴（PF／Swich! U15クラブ）



吉田颯一郎（SG／REDFORCES）



佐々木蒼（PG／倉敷市立南中学校）



髙島蓮（G／T-SMILE）



川崎泰（SG／Hopバスケットボールクラブ）



野呂田桜輔（SF／立川ダイスU15）



勇粼陽太（SG／立川ダイスU15）



森脇啓翔（SG・SF／U15島根スサノオマジック）



中島伸（PG／中津GIGADEINS）



波多野頼三（PG／TOKYO SAMURAI）



中根啓之介（PG／BOMBERS U-15）



井川瑛心（SF／奥田クラブ）



中川宗之助（PG／ライジングゼファー福岡U15）

【動画】東山高校バスケットボール部2026年新入生紹介