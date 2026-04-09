とちぎテレビ 歯科衛生士を育てる宇都宮市の専門学校で９日、入学式が行われました。 宇都宮市竹林町にある宇都宮歯科衛生士専門学校に入学したのは、女子学生４７人、男子学生３人の合わせて５０人です。 国内では歯科衛生士の慢性的な人材不足が課題になっていますが、この専門学校では入学者募集の周知活動に力を入れた結果、２０２５年よりも入学者が増加傾向にあるということです。またこの学校で２０２４年度、初