甲子園出場をかけた夏の熊本大会の前哨戦である「第55回RKK旗争奪選抜高校野球」の出場校が決まりました。 【写真を見る】【出場校決定】RKK旗高校野球「熊本工業」や「九州学院」「熊本北」など8校が選出 4月9日の出場校選抜会議では、熊本県高校野球連盟の理事や審判員たちが、春の熊本大会の戦いぶりなどからRKK旗の出場校を話し合いました。 その結果、9年ぶりにセンバツに出場を果たした「熊本工業」をはじめ、春の大会を