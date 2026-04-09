甲子園出場をかけた夏の熊本大会の前哨戦である「第55回RKK旗争奪選抜高校野球」の出場校が決まりました。

【写真を見る】【出場校決定】RKK旗高校野球「熊本工業」や「九州学院」「熊本北」など8校が選出

4月9日の出場校選抜会議では、熊本県高校野球連盟の理事や審判員たちが、春の熊本大会の戦いぶりなどからRKK旗の出場校を話し合いました。

その結果、9年ぶりにセンバツに出場を果たした「熊本工業」をはじめ、春の大会を制した「九州学院」や、ベスト8進出を果たした「熊本北」など、8校を選出しました。

（第1シード熊本工業／第2シード九州学院／東海大星翔／ルーテ学院／城北／文徳／有明／熊本北）

この大会では、各校が夏の大会のシードポイントをかけて戦います。

組み合わせ抽選会は、4月16日（木）に行われ、大会は4月29日（水）に開幕し、試合はリブワーク藤崎台球場と県営八代野球場で実施します。

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