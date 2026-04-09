【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の主人公・響裕太役、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』満田 充役、TVアニメ『ロメリア戦記』アンリ・レウス・ライオネル役、アプリ『アイドリッシュセブン』亥清 悠役で知られる声優の広瀬裕也が、ランティスレーベルよりアーティストデビューすることが決定。2026年7月8日に1st Album『Focus』が発売されることも発表した。本作はポップスからダンサブルな楽曲まで、