広瀬裕也、ランティスレーベルよりアーティストデビュー決定！1st Album『Focus』発売＆Live Tour 2026 開催決定！

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TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の主人公・響裕太役、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』満田 充役、TVアニメ『ロメリア戦記』アンリ・レウス・ライオネル役、アプリ『アイドリッシュセブン』亥清 悠役で知られる声優の広瀬裕也が、ランティスレーベルよりアーティストデビューすることが決定。2026年7月8日に1st Album『Focus』が発売されることも発表した。

本作はポップスからダンサブルな楽曲まで、さまざまなジャンルを横断し、広瀬本人の「チャレンジしていきたいこと」を込めたアルバム。全3形態での発売となり、【初回限定盤A】にはオリジナルグッズを同梱、【初回限定盤B】にはリードトラック「Velvet Parade」Music Videoと撮影メイキング映像を収録したBlu-rayとフォトブックを同梱、【通常盤】にはボーナストラック1曲を収録する。

リードトラック「Velvet Parade」は2026年4月9日より各種音楽配信サービスにて先行配信をスタート。「Velvet Parade」のMusic Videoもアーティスト公式YouTubeにて公開された。

また、広瀬裕也 Live Tour 2026 “Focus”（9月20日(日)大阪・HEP HALL、10月11日(日)東京・飛行船シアター）の開催が決定しており、アルバムの全形態に広瀬裕也 Live Tour 2026 “Focus”の最速先行抽選申込券が封入される。

さらにアーティスト公式マスコット「ゆーやくんちのクアップくん」も公開され、LINEスタンプの発売も決定した。

これからアーティストとして走り出す広瀬裕也に注目だ。

＜本人コメント＞

この度、アーティストデビューさせていただく広瀬裕也です！

わあぁぁぁ！この一言を言えるのが幸せです！

もう！本当に！めちゃくちゃ嬉しいです！

いつか挑戦してみたいとずっと胸に秘めていたのですが、

そんな自分の想いに手を差し伸べてくださった方々のおかげで夢がまた１つ叶いました。

自分がやりたいこと、歌いたいことをたくさんの人達の力を借りて楽曲に込めて制作しております！

やっとスタートラインに立ちました。

これから応援してくださるファンの方、新しく出逢う方々に恩返しと、最高の刺激をお届けしたいと思います！

自分が憧れた、夢にまで見たスポットライトを追いかけ続けます！ぜひついてきてほしいです！

●配信情報

「Velvet Parade」

先行配信中

作詞・作曲・編曲:前田 佑、久保田真悟（Jazzin’park）、栗原 暁（Jazzin’park）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3457

「Velvet Parade」先行配信記念キャンペーン情報

《アーティストフォローキャンペーン実施決定》

対象の音楽ストリーミングサービスにて広瀬裕也のアーティストページをフォローいただき、キャンペーンフォームよりご応募いただいた方全員に【広瀬裕也ありがとうボイス】をプレゼントいたします。

【応募期間】2026年4月9日(木) 19時00分〜4月19日(日) 23時59分

【特典】広瀬裕也ありがとうボイス

【対象サービス】Apple Music、Amazon Music、Spotify、LINE MUSIC、YouTube Music

※YouTubeのチャンネル登録でも応募可能となります。

《animelo ダウンロードキャンペーン実施決定》

animelo mixにて「Velvet Parade」をダウンロード購入いただき、ご応募いただいた方全員に、【ポストカード】をプレゼントいたします。

【応募期間】2026年4月9日(木) 00時00分〜4月22日(水) 23時59分まで

【特典】ポストカード

【対象条件】「Velvet Parade」ダウンロード

●リリース情報

広瀬裕也 1st Album

『Focus』

2026年7月8日発売

【初回限定盤A】



品番：LACA-35280

価格：￥6,600（税込）

ワンピースBOX仕様

オリジナルグッズ

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入

【初回限定盤B】



品番：LACA-35281

価格：￥6,600（税込）

ワンピースBOX仕様

フォトブック

Blu-ray（リードトラック「Velvet Parade」Music Video & Making）

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入

【通常盤】



品番：LACA-25280

価格：￥3,850（税込）

ボーナストラック1曲収録

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入

商品予約はこちら

【初回限定盤A】

https://lnk.to/LACA-35280

【初回限定盤B】

https://lnk.to/LACA-35281

【通常盤】

https://lnk.to/LACA-25280

●ライブ情報

広瀬裕也 Live Tour 2026 ”Focus”

2026年9月20日(日)［大阪］HEP HALL

2026年10月11日(日)［東京］飛行船シアター

広瀬裕也 1st Album “Focus”にチケット最速先行抽選申込券を封入予定です。

公演の詳細は後日お知らせいたしますので、お待ちください。

＜プロフィール＞

広瀬裕也（ひろせ ゆうや）

アーツビジョン所属。

4月9日生まれ、千葉県出身。

爽やかな青年役から芯の強いキャラクターまで、感情の機微を丁寧に表現する演技で注目を集めている。代表作には、TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の主人公・響 裕太役、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』満田 充役、TVアニメ『ロメリア戦記』のアンリ・レウス・ライオネル役、アプリ『アイドリッシュセブン』亥清 悠役などがある。

関連リンク

広瀬裕也アーティスト公式サイト

https://yuyahirose.lantis.jp/