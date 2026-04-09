エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【初めての店内撮影】緊急でコストコ買い放題したら14万円分の大散財しちゃったけど幸せだったからまぁいいか！カッカッカッ！』の動画を投稿。動画では、大松さん夫婦が【コストコ】でお買い物する様子が公開されました。その中から、大松さんが「これいつも買ってるやつなんですけど、うちら二人ともこれが大好きっていうね」とコメントした万能調味料をピックアップ。