エミリン「いつも買ってる」万能調味料「まじ美味しい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【初めての店内撮影】緊急でコストコ買い放題したら14万円分の大散財しちゃったけど幸せだったからまぁいいか！カッカッカッ！』の動画を投稿。動画では、大松さん夫婦が【コストコ】でお買い物する様子が公開されました。その中から、大松さんが「これいつも買ってるやつなんですけど、うちら二人ともこれが大好きっていうね」とコメントした万能調味料をピックアップ。

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大松さんが「まじ美味しいよね」と絶賛する商品がこちら。

■久世福商店の万能ごまふりかけ

久世福商店 / 信州味噌が香ばしい 万能ごまふりかけ 70g 税込529円（公式サイトより）

ごまとにんにくの香ばしさが口の中に広がるふりかけ。

ごはんはもちろん、サラダや炒め物などにも合い、万能調味料としても活躍します。

コストコでは220g×2本の大容量で販売されており、大松さんは店頭でこちらを購入。オンラインでも通常配送料を含めて税込1,998円で購入出来るようです。

■さまざまな料理のアクセントに

大松さんは「これかけたらとりあえずご飯も美味しいし、野菜とかにかけても美味しいよね、オリーブオイルとこれとかでも全然美味しいのでおすすめ」とさまざまな料理に使えると絶賛。

そして、「ガーリックが入ってるんだよね。それがね、美味しいです。だから、ごまっていうよりは、結構ふりかけ寄りなのかな。味付きのごまみたいな。なので美味しいです。いつも買います」とにんにくがアクセントになっている点を気に入っているようでした。

■動画もチェック

動画では、他にもたくさんの購入品が紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。