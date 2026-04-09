熊本県天草市の青果市場で4月9日、「日本一早い」という春マツタケが競りにかけられました。 青果市場に持ち込まれたのは、天草産の3本の春マツタケです。 一番大きいもので長さ14センチ、かさの直径は7センチで、重さは約80グラムある立派な春マツタケです。 競り落としたのは、苓北町でスーパーを経営する高橋英樹さんです。 高橋さんが春マツタケを競り落とすのは３年連続です。 競りの結果、一番大きいマツタ