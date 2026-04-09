和の心でのもてなしが今、窮地を迎えています。原油価格の高騰は、少しずつ石川の伝統産業にも影響を及ぼし始めています。“鮮やか”かつ“繊細な技術”が光る日本の伝統菓子「落雁」。ただ…落雁諸江屋・諸江 豊 専務取締役：「日々考えながらやっていかないと、ここは乗り切れない」危機感をあらわにしたのは、江戸後期から暖簾を掲げ、伝統を守り続けてきた名店「諸江屋」。その味に欠かせないのが…落雁諸江屋・諸江 豊 専務取