市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす10日は雨で、短い時間に雨の降り方が強まる可能性があります。11日・土曜日の日中から12日・日曜日は晴れます。10日朝9時の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が進んで来ます。暖かく湿った風が流れ込むため雨が降り、風が強めで気温も上がるでしょう。雨と風の予想です。 小野：あす10日