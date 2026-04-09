市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす10日は雨で、短い時間に雨の降り方が強まる可能性があります。11日・土曜日の日中から12日・日曜日は晴れます。



10日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が進んで来ます。暖かく湿った風が流れ込むため雨が降り、風が強めで気温も上がるでしょう。





雨と風の予想です。

小野：

あす10日朝にかけて、石川県内は雨が続くでしょう。朝7時にはやんでいる所もある予想です。

小野：

そして、正午には、石川県内の北と南に強い雨が予想されています。その後、雨はやむ見込みですが、情報に注意してください。



気象台の 週間予報です。

小野：

11日・土曜日の小さい雨マークは、あす10日とは別の理由の雨が、朝、予想されているためです。11日の日中から12日・日曜日は晴れます。そして、季節先取りの気温が続くでしょう。



気象台の 1か月予報です。

小野：

5月8日までの傾向です。気温は、期間を通して平年より高いでしょう。雨量と日照時間は、ひと月を平均すると平年並みに近いでしょう。



市川：

雨の降り方に注意しましょう。

