再来年（2028年）のNHKの大河ドラマが土佐清水市出身の中濱万次郎を主人公にした「ジョン万」に決まりました。NHKは4月9日、2028年の大河ドラマの制作発表をおこないました。タイトルは「ジョン万」で、土佐清水市出身の「ジョン万」こと中濱万次郎の物語です。主演は、俳優の山粼賢人さんで「知れば知るほど魅力的な人。これからジョン万次郎さんの人生を1年かけて作っていけることを楽しみにしています」と意気込みを語り