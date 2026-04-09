10年前の熊本地震で震度7を2度観測した益城町で、中学校の入学式があり、地震当時2歳だった子ども達が、新たな一歩を踏み出しました。 4月9日に入学式が行われたのは、益城町立木山中学校です。 98人の生徒が、晴れ晴れとした表情で式に臨みました。 10年前の熊本地震では、この木山中学校も校舎が被災し、地震後25日間、休校しました。 校舎の復旧に時間がかかったため、隣にある小学校のホールや空き教室に机を並べて